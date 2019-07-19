Россия считает 'молдавский случай' примером международного конструктивного взаимодействия ...

Зам. главы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин заявил, что опыт консолидированной позиции России, ЕС и США по мирному разрешению политического кризиса в Молдове является уникальным примером взаимодействия крупнейших международных игроков.

Об этом Карасин заявил в интервью официальному российскому изданию "Россия сегодня", опубликованному на сайте МИД России.

"Консолидированная позиция России, Евросоюза и США сыграла немаловажную роль в быстром, а главное – мирном разрешении кризиса в Молдавии. Согласны с тем, что этот уникальный опыт мог бы стать примером конструктивного взаимодействия и в других ситуациях, где интересы этих трех крупнейших игроков реально совпадают", - отметил Карасин.

По мнению зам.министра иностранных дел России, "Молдавский случай" свидетельствует, кстати, о безосновательности отдельных утверждений на Западе, что в отношениях с Россией присутствует некий непреодолимый "системный кризис". "Как видно, прагматизм всегда остается сердцевиной любой политики. Реальная жизнь не терпит клишеобразного мышления и догматизма", - добавил зам. главы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин, комментируя совпадение интересов Москвы, Вашингтона и Брюсселя в урегулировании политического кризиса в Молдове в середине июня.

Ранее уже сообщалось, что в июне, в результате консолидированной позиции руководства России, США и Евросоюза узурпировавшая власть в Молдове Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка отреклась от власти. Тогда же, 14 июня Плахотнюк бежал из страны. Предположительно, он скрывается в США.