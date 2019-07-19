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Оппозиционные СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана

Опубликовано : 21 июль 2019 г. 18:18 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Телеграм-каналы и издания оппозиционных сил одной из самых закрытых стран мира - Туркменистана сообщили о том, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов скончался.

Издания сообщили об этом со ссылкой на источники в туркменских спецслужбах.

Первые сообщения о его смерти появились в Telegram-канале ElMurid, которые специализируется на освещении события в арабских странах.

Ранее YouTube-канал “Свободный Туркменистан” со ссылкой на корреспондентов в Ашгабате сообщил, что президент якобы скончался 20 июля. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедов является президентом Туркменистана с конца 2006 года. Он в последний раз появлялся на публике 5 июля, 15 июля пресс-служба опубликовала сообщение о его отпуске и видеозапись, где президент играет с внуками и котятами.


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