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Партия Владимира Зеленского одержала убедительную победу на парламентских выборах в Украине

Опубликовано : 21 июль 2019 г. 21:53 | Просмотров: 5272 | Категория: Мир

В Украине прошли выборы в Верховную раду, а победителем выборов стала партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Согласно данным четырех разных экзит-поллов, президентская партия набирает не менее 43% голосов.

На втором месте - Оппозиционная платформа "За жизнь". За нее проголосовали около 12 % избирателей, согласно этим же опросам.

Партия бывшего президента Петра Порошенко набрала менее 9% голосов.

После оглашения результатов экзит-поллов, президент Зеленский провел брифинг, на котором пригласил занявшую пятое место партию "Голос" певца Святослава Вакарчука к переговорам по созданию правящей коалиции. По результатам экзит-поллов, партия "Голос" набрала до 7% голосов избирателей.

В то же время, партия "Голос" готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" (Порошенко) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (около 8%), если они готовы поддерживать деолигархизацию.


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