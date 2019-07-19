Партия Владимира Зеленского одержала убедительную победу на парламентских выборах в Украине
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В Украине прошли выборы в Верховную раду, а победителем выборов стала партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".
Согласно данным четырех разных экзит-поллов, президентская партия набирает не менее 43% голосов.
На втором месте - Оппозиционная платформа "За жизнь". За нее проголосовали около 12 % избирателей, согласно этим же опросам.
Партия бывшего президента Петра Порошенко набрала менее 9% голосов.
После оглашения результатов экзит-поллов, президент Зеленский провел брифинг, на котором пригласил занявшую пятое место партию "Голос" певца Святослава Вакарчука к переговорам по созданию правящей коалиции. По результатам экзит-поллов, партия "Голос" набрала до 7% голосов избирателей.
В то же время, партия "Голос" готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" (Порошенко) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (около 8%), если они готовы поддерживать деолигархизацию.
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