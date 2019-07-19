Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
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(ВИДЕО) Выступая на московском стадионе "Лужники", американская рок-группа Metallica исполнила культовую песню группы "Кино" "Группа крови", чем привела своих фанатов в бурный восторг.
Как сообщают российские СМИ, исполнение привело поклонников группы в восторг. Текст на русском спел басист Роберт Трухильо. Ему подпевал весь стадион.
Это пятое выступление исполнителей в России за сорокалетнюю историю существования группы. Последний раз они были в России в 2015 году.
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