Гражданская люстрация: Кагульский инспекторат полиции ...

(ФОТО) Смена власти и руководства МВД никак не отразились на ситуации в руководстве полиции Кагульского района, незаконно и активно участвовавшее в партийной деятельности Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

В частности, Кагульский инспекторат полиции по-прежнему возглавляет некий Серджиу Костандаки, ранее неоднократно замеченный в исключительно политических мероприятиях бывшей правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Как видно из предоставленных агентству OMEGA материалов, Костандаки вполне осознанно был в первых рядах бывшей правящей партии.

Это не единственный случай незаконной вовлеченности полицейских в политическую деятельность в Кагульском инспекторате полиции.

Кроме Констандаки, активную агитационную деятельность в пользу Демпартии Плахотнюка вел и продолжает вести Руслан Дерменжи, являющийся главой Батальона патрулирования "Юг".

Известно, что оба полицейских напрямую агитировали за депутата от Демпартии беглого олигарха Плахотнюка - Елену Бакалу.

В то де время, согласно ст.9 Дисциплинарного устава полицейского, утвержденного Постановлением правительства № 502, от 09.07.2013 г., "полицейскому запрещается:

1) объединяться в партии, объединения или другие общественно-политические организации либо вести пропаганду в их пользу;

3) организовывать митинги и другие собрания политического характера".

Более того, несовместимый с политической деятельностью статус полицейского закреплен и в "Стратегии развития полиции на 2016-2020 г.г.", утвержденный Постановлением правительства Nr. 587 от 12.05.2016. В этом обязательном к исполнению полицией документе, в самой первой статье подчеркивается, что "основной целью комплексного процесса реформирования органов внутренних дел Республики Молдова является осуществление профессиональной, эффективной, нейтральной с политической точки зрения полицейской службы".

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".