Сообщения о смерти президента Туркменистана оказались фейком ...

Недоброжелательные сплетни представитель посольства назвал “фальшивкой” и “псевдоинформацией”, абсолютно не соответствующей действительности, сообщает Interfax.

Напомним, в воскресенье некоторые оппозиционные СМИ Туркменистана опубликовали информацию о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, который в данный период находится в отпуске.

62-летний Гурбангулы Бердымухамедов является президентом Туркменистана с конца 2006 года, в 2017-м был переизбран на третий срок. Он в последний раз появлялся на публике 5 июля, 15 июля пресс-служба опубликовала сообщение о его отпуске и видеозапись, где президент играет с внуками и котятами.