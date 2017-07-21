Сообщения о смерти президента Туркменистана оказались фейком
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В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Недоброжелательные сплетни представитель посольства назвал “фальшивкой” и “псевдоинформацией”, абсолютно не соответствующей действительности, сообщает Interfax.
Напомним, в воскресенье некоторые оппозиционные СМИ Туркменистана опубликовали информацию о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, который в данный период находится в отпуске.
62-летний Гурбангулы Бердымухамедов является президентом Туркменистана с конца 2006 года, в 2017-м был переизбран на третий срок. Он в последний раз появлялся на публике 5 июля, 15 июля пресс-служба опубликовала сообщение о его отпуске и видеозапись, где президент играет с внуками и котятами.
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