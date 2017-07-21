Партия Плахотнюка уже не может собрать делегатов на свой чрезвычайный съезд ...

Паника и внутренние распри в рядах бывшей правящей Демпартии не позволили созвать запланированный на 20 июля чрезвычайный съезд ДПМ, на котором должно было быть избрано новое партийное руководство.

В результате, ДПМ объявила о решении перенести дату чрезвычайного съезда на 7 сентября.

В то же время, согласно официальной версии партии, решение о переносе даты съезда мотивируется необходимостью "более тщательной подготовки" реорганизации, и глубокой модернизации.

Известно, что после бегства бывшего руководителя ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка, в руководстве ДПМ началась борьба за должность председателя. Лидерами партии видят себя Павел Филип, Владимир Чеботарь и Дмитрий Дьяков. Примечательно, что беглый олигарх Плахотнюк высказался в пользу кандидатуры Дьякова. Это решение стало причиной внутреннего конфликта, в результате чего Павел Филип покинул должность председателя парламентской фракции и отказался от временного руководства партией.

По настоянию Плахотнюка, должности Павла Филипа занял Дмитрий Дьяков.