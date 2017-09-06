Прокуроры требуют ужесточения приговоров осуждённым в деле Брагуцы ...

В Генеральной прокуратуре сообщили, что будут настаивать на пересмотре приговоров лицам, осуждённым в деле об убийстве Андрея Брагуцы в столичном СИЗО.

Соответствующая реакция последовала после того, как 19 июля два бывших сотрудника изолятора и четверо сокамерников убитого получили тюремные сроки, а один полицейский – оправдан, сообщает Unimedia.

Суд приговорил четверых избивавших погибшего сокамерников к 5 годам лишения свободы. Один полицейский получил 4 года и запрет занимать определённые должности в течение семи лет, другой – 4 года условно и запрет занимать определённые должности в течение пяти лет, а третий и вовсе был оправдан. В этой связи сторона обвинения намерена добиваться тюремного заключения для всех семи обвиняемых, в том числе и по другим пунктам, таким как пытки, а также настаивать на ужесточении наказания.

Андрею Брагуце, скончавшемуся в изоляторе полиции а августе 2017 года был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония. Прокуратура установила, что Брагуца умер от побоев, нанесённых сокамерниками, а сотрудники пенитенциара молчаливо наблюдали за издевательствами. Также было установлено, что погибший страдал психическим заболеванием.