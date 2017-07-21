`Groupah krovee`: В сети появилась шпаргалка группы Metallica с текстом песни Цоя ...

Музыкантам, не знающим русского языка, написали текст песни “Группа крови” в английской транслитерации.

Снимок “шпаргалки”, по которой легендарная группа Metallica исполнила не менее легендарную песню “Группа крови” Виктора Цоя, опубликована в Instagram продюсерской компании SAV Entertainment, организовавшей концерт.

Напомним, 21 июля на московском стадионе “Лужники” состоялся концерт культовой группы Metallica. В середине выступления артисты исполнили на русском языке одну из самых известных песен российского рок-музыканта Виктора Цоя “Группа крови”, чем привели публику в неописуемый восторг.