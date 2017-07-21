Журналисты выяснили, кто такой `Джику`, плативший за учебу сына Лянкэ ...

Таинственным “Джику”, который якобы оплачивал учёбу Тристана Лянкэ в Великобритании, оказался человек, приближённый к бизнесмену Анатолу Стати.

Георгий Чобану был финансовым директором группы Ascom, в которой экс-премьер Юрий Лянкэ занимал пост вице-президента с 2001 по 2009 год (с перерывом в 2005-2007), - передает MoldStreet. В настоящее время Чобану работает в Ascom Group и является председателем Совета директоров страховой компании Garanţie (контролируемой семьёй Стати), а также менеджером Balkan Ascom-Grup SRL, принадлежащей Ларисе Стати.

Помимо этого, как выяснили журналисты, имя Георгия Чобану фигурирует в скандале с Panama Papers, в котором участвуют как минимум две оффшорные компании, принадлежащие семье Стати: Tristan Real Estate Ltd и Casco Petroleum Overseas Ltd (Британские Виргинские острова).

Напомним, соучастник кражи миллиарда, бывший премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ заявил в эфире JurnalTV, что просил своего друга Джику оплатить учёбу своего сына в Великобритании. Заявление было сделано в ответ на вопрос, являлся ли спонсором обучения беглый бизнесмен Илан Шор.