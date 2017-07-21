В Верховную Раду Украины проходят пять партий ...

Как сообщает Интерфакс-Украина, к этому часу Центризбирком обработал три четверти протоколов – более 75%. По предварительным подсчётам, с большим отрывом лидирует партия Владимира Зеленского “Слуга народа” (42,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко набирает 13,0%, "Евросолидарность" экс-президента Петра Порошенко – 8,36%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,07%, "Голос" Святослава Вакарчука – 6,14%. Остальные партии пока не преодолевают установленный законодательством проходной барьер в 5%.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. В тот же день стало известно, что по данным четырёх разных экзит-поллов партия “Слуга народа” одерживает убедительную победу и набирает не менее 40% голосов избирателей.