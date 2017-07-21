Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой ...

Священнослужитель Митрополии Молдовы Геннадий Валуца решил наказать собаку, привязав ее к машине и протащив несколько километров.

О произошедшем накануне факте жестокого обращения с собакой сообщили активисты общества по защите животных, распространив целый ряд фотографий, на которых запечатлено привязанное к автомобилю священника искалеченное животное.

Автомобиль священника, который тащил собаку, остановил свидетель происшествия. На фотографиях за машиной видны следы крови собаки, разодравшей лапы об асфальт.

Сам же священник пытается оправдать свои действия, объясняя, что он по просьбе соседей пытался их избавить от злой бродячей собаки, которая кусала окружающих, а скандал создали "нетрадиционалы". Он сообщил, что привязал собаку к машине и вез ее "на первой передаче со скоростью 20 км/ч, почти шагом" на колбасную фабрику в 2 км, где бы его подкармливали охранники.

Факт жестокого обращения священника с животным шокировал общество, а в соцсетях под петицией с требованием к Министерству внутренних дел наказать Валуца менее чем за полдня уже собрано более 5 тысячи подписей.

Митрополия Молдовы пока не отреагировала в связи с недопустимым поведением своего служителя.