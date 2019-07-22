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Священник-живодер является пропагандистом медиа-холдинга Додона и спонсором Додона на выборах

Опубликовано : 22 июль 2019 г. 22:37 | Просмотров: 923 | Категория: Власть

(ФОТО) Шокировавший своим жестоким обращением с собакой священнослужитель Митрополии Молдовы Геннадий Валуца ведет телепередачу о православии, о нравственности, о вере на контролируемом Игорем Додоном пропагандистском телеканале NTV-Moldova.

Валуца оскандалился после того, как активисты общества по защите животных сообщили в соцсетях о произошедшем накануне факте жестокого обращения с собакой, предоставив целый ряд фотографий, на которых запечатлено привязанное к автомобилю священника искалеченное животное.

Автомобиль священника, который тащил собаку, остановил свидетель происшествия. На фотографиях за машиной видны следы крови собаки, разодравшей лапы об асфальт.

Священник уже более года ведет на телеканале Додона еженедельную православную передачу "Să luăm aminte" ("Запомним").

Это не единственная связь священника-живодера с Додоном. В 2016 году, в ходе кампании Додона на выборах президента, Геннадий Валуца был одним из крупных спонсоров предвыборной кампании Додона, внеся 49,8 тыс. леев.

Факт жестокого обращения священника с животным шокировал общество, а в соцсетях под петицией с требованием к Министерству внутренних дел наказать Валуца за полдня уже собрано более 12 тысяч подписей.


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