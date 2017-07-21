Глава Совета Европы похвалил президента Украины Зеленского и его партию ...

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поздравил партию "Слуга народу" с победой на досрочных выборах в парламент.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга Народу". Выборы создают новую надежду для Украины. Путем к суверенному украинскому государству являются некоррумпированные институты, которым люди могут доверять", - написал Ягланд в Twitter.

По результатам подсчета 92.71% бюллетеней на прошедших 21 июля в Украине парламентских выборов партия Владимира Зеленского "Слуга народа" будет контролировать не менее 253 мест из 450-ти в новом составе Верховной рады Украины.