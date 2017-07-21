Активисты планируют акцию протеста возле столичной примарии ...

“Без прозрачности не существует доверия, а наше общество - после таких политических и социальных волнений как никогда нуждается в доверии! Но Адриан Талмач – временно исполняющий обязанности примара – поступает совсем по-другому! Вместо борьбы за транспарентность он закрывает доступ на заседания муниципальных служб Кишинёва не только для обычных граждан, но и для прессы! Информацию о результатах заседаний теперь можно узнать только через отдел по связям с общественностью, который работает спустя рукава. А это грубейшим образом нарушает наше законное право на доступ к информации! Поэтому мы призываем всех гражданских активистов выйти в среду в 11.45 на протест за транспарентность, чтобы не позволить действующей и будущей власти пренебрежительно относиться к людям!” – говорится в описании мероприятия, созданного в соцсети.

Планируется, что ходе акции протеста участники подпишут декларацию, которую передадут лично примару, а озвученную в документе жалобу направят в компетентные инстанции. Организаторы также сообщают, что в случае, если ситуация не изменится, они оставляют за собой право обратиться в суд.