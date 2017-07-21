Кабмин собрался ранним утром на десятиминутное заседание ...

Во вторник заседание правительства началось в 7.30 утра и продлилось чуть менее десяти минут.

Такая срочность была вызвана необходимостью подписать три соглашения с Европейской комиссией, которые откроют доступ к финансовой помощи.

Подписанные кабмином документы, в частности, направлены на финансированиеи мер по борьбе с коррупцией, целевой экономической поддержки регионов, а также продолжения реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, передает Unimedia.

Напомним, в середине июля стало известно, что Евросоюз возобновил финансовую помощь Молдове. На встрече с министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску представитель ЕС по вопросам расширения Иоханнес Хан заявил, что первый транш в размере 14,5 млн евро может поступить в страну “в ближайшие дни”.