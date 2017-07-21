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Пожар уничтожил детский палаточный городок Хабаровском крае

Опубликовано : 23 июль 2019 г. 13:52 | Просмотров: 124 | Категория: Мир

Трагедия произошла ночью 23 июля на территории горнолыжного комплекса “Холдоми”. По данным местных СМИ, четыре ребёнка погибли.

В лагере находилось 189 детей. Одна девочка погибла во время пожара, ещё три ребёнка скончались в реанимации. В общей сложности пострадали 12 человек.

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю возбудил два уголовных дела: по факту смерти детей и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По сообщению пресс-службы губернатора Хабаровского края, директор палаточного лагеря задержан. Причина произошедшего пока не называется. Прокуратура края инициировала проверку всех подобных лагерей на территории региона.

Администрация Хабаровского края объявила трехдневный траур - 24-26 июля.


Метки к статье: Хабаровский край, палаточный городок, пожар, траур

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