Правительство Великобритании возглавит Борис Джонсон
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Борис Джонсон сменит Терезу Мэй на посту главы правительства Великобритании.
Во вторник стали известны результаты финального голосования за кандидатуру на пост лидера Консервативной партии. Как и прогнозировалось, возглавит партию Борис Джонсон, уверенно лидировавший в этой гонке с самого её начала. В соответствии с британским законодательством, он же возглавит кабинет министров.
За Джонсона отдали свои голоса около 92 тысяч членов партии. За его оппонента, Джереми Ханта выступили около 46 тысяч тори, передает Euronews. Формальное вступление в должность произойдёт после того, как Тереза Мэй объявит о своём уходе в Букингемском дворце перед главой британского государства, а королева Елизавета II церемониально подтвердит его кандидатуру.
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