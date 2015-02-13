Назначен врио председателя Апелляционной палаты Кишинёва ...

Судья, скомпрометировавший себя целым рядом скандалов, покидает пост главы Апелляционной палаты Кишинёва в связи с окончанием мандата.

По решению Высшего совета магистратуры временно исполнять обязанности председателя АП будет Анатолий Пахопол. Он будет занимать эту должность до 6 августа. К этой дате вернётся из отпуска вице-председатель учреждения Неля Будэй, она и займёт пост врио главы Апелляционной палаты, передает Unimedia.

Сообщается также, что 23 июля члены Высшего совета магистратуры объявили конкурс на должность председателя АП.

Возглавлявший Апелляционную палату Ион Плешка в прошлом скомпрометировал себя целым рядом скандалов, самый известный из которых – участие в браконьерской охоте в заповеднике Pădurea Domnească, закончившейся смертельным ранением бизнесмена Сорина Пачу.