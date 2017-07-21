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Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`

Опубликовано : 23 июль 2019 г. 18:17 | Просмотров: 479 | Категория: Люди

Как минимум десять лет коллективный Запад плотно занимался “реформой юстиции” в Молдове, потратив на это порядка 100 миллионов евро.

Запад будет и дальше вливать в эту "реформу" новые гранты для новой власти - "освободительницы" государства от "захватчиков". Понять, что “не в коня грант” международные партнёры не могут, считает публицист Дмитрий Чубашенко. Своим комментарием относительно предоставления Молдове очередного европейского транша на реформы политик поделился в соцсети.

“Правительство Майи Санду приняло решение принять от Европейского Союза очередной грант в сумме 8,5 миллиона евро на "консолидацию верховенства закона и механизмов антикоррупции". Из самого названия гранта вытекает, что, на взгляд ЕС, верховенство закона и механизмы антикоррупции в Молдове есть, но их нужно все же консолидировать. С другой стороны, правящая коалиция ACUM-ПСРМ заявляет, что никакой юстиции в Молдове нет, что она была захвачена и растоптана прежним режимом Плахотнюка, и что новой власти еще только предстоит создать "настоящую юстицию".

Даже не знаешь, кому верить - ЕС, который говорит, что юстиция есть, но ее надо консолидировать, или ACUM-ПСРМ, утверждающему, что юстиции нет, и ее только нужно создавать. Если ты создаешь новую, настоящую юстицию с нуля, уничтожая все старое, зачем грант ЕС на "консолидацию" того, что как бы есть? Если же ты "консолидируешь" то, что вроде бы существует, то как создавать что-то другое, новое, призванное заменить то, что досталось от старой власти и подлежит ликвидации?” – задаёт логичные вопросы Чубашенко. При этом он отмечает, что никакого противоречия тут нет...

“Как минимум, 10 лет Запад, в лице правительств США и государств ЕС, самого ЕС в целом, различных западных фондов, выполняющих роль прокси-"прокладок" для прокачки денег западных налогоплательщиков молдавскому правительству и "гражданскому обществу" - все эти десятки правительств, сотни организаций и тысячи экспертов постоянно и плотно занимались "реформой юстиции" в Молдове. На проекты по "реформированию" судебной системы, НЦБК, прокуратуры, полиции, пограничной службы, ANI, пенитенциарной системы, на миссию EUBAM и т.д. было потрачено, как минимум, 100 миллионов евро. Это делалось при правительствах Филата, Лянкэ, Габурича, Филипа, и это делается при правительстве Санду. Запад вливал десятки миллионы грантов на "реформу юстиции" в "захваченном государстве" Плахотнюка. И он будет продолжать вливать в эту "реформу" новые гранты для новой власти - "освободительницы" государства от "захватчиков".

Признать, что все эти огромные суммы в Молдове потрачены впустую, Запад не может. Уже пять лет как подписано и действует Соглашение об ассоциации между РМ и ЕС, должен же быть от этого хоть какой-то толк. И если даже толка нет, то точно есть бюджеты, которые надо осваивать и дальше. ЕС, МВФ, ВБ и т.п. - это давательные организации, они будут давать и дальше, потому что не могут не давать. А то, что не в коня корм - это проблемы коня, кормильцы тут не при чем”, - подчеркивает политик в своей заметке в Facebook. Наверное очередной грант нужен, чтобы хоть кто-то из “плахотнюковской шайки” был арестован, иронизирует он.

“С момента создания коалиции ACUM-ПСРМ прошло полтора месяца. За это время в отношении ни одного из представителей старого, "захватнического" режима Плахотнюка не было возбуждено ни одного уголовного дела. Многие из этих представителей, попиравших юстицию в Молдове, благополучно нашли себе прибежище на Западе, который давал деньги на "реформу" этой юстиции. Наверно, для ареста хоть кого-то из плахотнюковской шайки нужен был грант от ЕС. Без гранта никак. #Онижедети... капитана гранта”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.


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