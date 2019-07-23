Гражданская люстрация: Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду ...

(DOC) Проект решения о создании Постоянной комиссии по организации и проведению конкурса на замещение публичных должностей высшего уровня должен быть утвержден правительством в ближайший четверг.

Согласно проекту, в состав этой комиссии войдут 6 человек, а ее руководителем будет генеральный секретарь правительства Андрей Спыну.

Этому органу предстоит подбирать кандидатов на должности генеральных секретарей, госсекретарей и руководителей публичных структур, находящихся в подчинении правительства.

В составе этой комиссии особое внимание обращает на себя Алексей Бузу, являющийся исполнительным директором Центра "Партнерство во имя развития".

Бузу привлек к себе внимание после того, как в 2016 году, не известно на каких основаниях возглавил молдавскую часть Платформы Гражданского общества Евросоюз-Молдова. Указанная Платформа является одним из органов, созданных в рамках Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС. Несмотря на то, что именно на базе этой Платформы гражданское общество Молдовы получило возможность донести до европейских структур реальное положение дел в Молдове, эта структура была использована режимом Плахотнюка для нейтрализации любой критики в свой адрес.

Так было практически на всех мероприятиях Платформы в разгар творимых режимом беззаконий в Молдове. На проведенных в декабре 2016 года в Европарламенте слушаниях по Молдове, выступивший от имени Бузу представитель описал ситуацию в Молдове, как исключительно положительную, без какой-либо критики действий власти.

До того, как он при сомнительных обстоятельствах стал представлять гражданское общество Молдовы в органах Евросоюза, Алексей Бузу был неоднократным участником внутренних партийных мероприятий ЛДПМ – обучал активистов её женской и молодёжных организаций.

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".