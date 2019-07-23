Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка ...

На фоне бездействия новых властей в отношении замешанных в преступлениях режима Плахотнюка судей, прокуроров и других высокопоставленных чиновников, в Сети появилась петиция с требованием немедленной люстрации соучастников режима Плахотнюка.

Петицию создал гражданский активист Павел Григорчук.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что после отречения от власти и тайного бегства из Молдовы олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, новые власти не торопятся с процессом очищения юстиции и правительственных структур от пособников прежнего режима. Часть его представителей, в лучшем случае, просто были отправлены в отставку или на пенсию, с сохранением всех льгот, выплатой выходного пособия в десятки тысяч леев и оформлением пенсии не менее 10 тысяч леев в месяц. В то же время, целый ряд скомпрометировавших себя чиновников не только продолжает работать на своих должностях, но и замечены в окружении нового руководства.

Кроме того, власти Молдовы отказываются от решения о запрете деятельности Демпартии, организовавшей в июне 2019 года процесс узурпации власти и совершившей в стране путч. В результате, Демпартия объявила о своем статусе "оппозиционной" парламентской партии.

Ниже, приводится полный текст петиции, открытой для подписания всеми желащими:

"Требуем люстрации всех судей, прокуроров и других пособников режима Плахотнюка!

Мы, граждане Республики Молдова, требуем от парламентского большинства ПСРМ-ACUM люстрации пособников режима Плахотнюка!

Люстрация — это очищение системы государственной власти от продажных судей, коррумпированных прокуроров и чиновников-казнокрадов.

Люстрация — это запрет на участие в государственной службе, правоохранительных органах и других важных постах лиц, которые были связаны с прежним олигархическим режимом Плахотнюка.

Люстрация — это уголовная ответственность за участие в преступлениях прошлого режима и конфискация имущества, добытого коррупционным и воровским путём.

Люстрация — это введение в нашу жизнь справедливого наказания всех пособников режима Плахотнюка и придание легитимности новой власти, которая путём люстрации покажет решительный разрыв с практикой старой власти, признаваемой обществом как преступная и неправовая.

Молдавский народ требует принятия Закона о люстрации!".