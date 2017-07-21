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Украина усилила границу с Молдовой американскими системами ядерного контроля
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Украина усилила границу с Молдовой американскими системами ядерного контроля

Опубликовано : 24 июль 2019 г. 10:18 | Просмотров: 341 | Категория: Мир

В пункте пропуска “Тудора-Староказачье” с украинской стороны установлен комплекс ядерного и радиоактивного контроля.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, эти меры призваны не допустить проникновения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов. Запуск оборудования производился при участии представителей Департамента энергетики США, а также сотрудников компаний-производителей, отмечается в сообщении.

По информации Госпогранслужбы Украины, такие же системы контроля установлены и на двух пунктах пропуска на границе с Россией.


Метки к статье: Украина, граница, Староказачье, система ядерного контроля, пограничная служба

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