Украина усилила границу с Молдовой американскими системами ядерного контроля ...

В пункте пропуска “Тудора-Староказачье” с украинской стороны установлен комплекс ядерного и радиоактивного контроля.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, эти меры призваны не допустить проникновения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов. Запуск оборудования производился при участии представителей Департамента энергетики США, а также сотрудников компаний-производителей, отмечается в сообщении.

По информации Госпогранслужбы Украины, такие же системы контроля установлены и на двух пунктах пропуска на границе с Россией.