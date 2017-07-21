Украина усилила границу с Молдовой американскими системами ядерного контроля
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В пункте пропуска “Тудора-Староказачье” с украинской стороны установлен комплекс ядерного и радиоактивного контроля.
Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, эти меры призваны не допустить проникновения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов. Запуск оборудования производился при участии представителей Департамента энергетики США, а также сотрудников компаний-производителей, отмечается в сообщении.
По информации Госпогранслужбы Украины, такие же системы контроля установлены и на двух пунктах пропуска на границе с Россией.
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