Навальный задержан полицией во время утренней пробежки ...

Об этом политик сообщил в инстаграме, рассказав, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку.

По словам Навального, он вышел из дома, чтобы не только побегать, но и купить жене цветы на день рождения. У подъезда его ждали полицейские, которые и доставили Навального в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

Известно, что на предстоящую субботу возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией анонсировал новую акцию протеста из-за выборов в Мосгордуму. Акция не согласована властями.

Последний раз Навального арестовывали в начале июня за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Оппозиционер тогда получил 10 суток административного ареста.