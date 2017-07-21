Местные избранники массово покидают ряды Демпартии
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В Дондюшанском районе о своём выходе из ДПМ объявили 11 примаров.
“Демпартия деградировала перед лицом граждан. В последние годы нас ограничивали работой с только некоторыми неправительственными организациями. Теперь мы объединились, чтобы показать, что мы – сила, готовая продолжать работать на благо граждан”, - цитирует JurnalTV текст подписанного местными избранниками заявления. Примары заявляют, что открыты к сотрудничеству с любыми политическими силами.
Издание также приводит список примаров, объявивших о своём выходе из ДПМ.
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