Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям ...

Заявление было подписано в среду 11-ью примарами, которые объявили, что "это 50% примаров Дндюшанского района".

"ДПМ деградировала в лице граждан. В то же время, сообщаем, что в прошедший период мы были ограничены в сотрудничестве с различными неправительственными организациями. Мы объединились, чтобы продемонстрировать, что являемся силой, способной и дальше работать во благо наших избирателей", - говорится в заявлении внезапно покинувших Демпартию примаров.

В то же время, они сообщили, что "открыты для дискуссий с любой политической силой Республики Молдова, буди из правительства или парламента, либо извне этих учреждений, для сотрудничества в будущем".

Ранее, в период правления в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, большинство примаров объявило о переходе в Демпартию, проводя пропагандистскую кампанию в пользу партии олигарха Владимира Плахотнюка.