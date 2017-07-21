После бегства Плахотнюка Демпартия вынуждена искать спонсоров ...

По словам почётного председателя партии Дмитрия Дьякова, сейчас руководству приходится “считать каждую копейку” и искать спонсоров. О сложившейся в ДПМ ситуации он рассказал в эфире телеканала TV8. Несмотря на трудности и кризис, атмосфера в партии творческая, заверил политик.

Выяснилось, что ДПМ, потратившая за полгода 43 миллиона леев на партийные нужды, накопила задолженности за аренду помещений. Долги будут погашены за счет денег, поступающих из госбюджета, а также из собственных партийных резервов.

“У нас есть кое-какие сбережения, я думаю, они позволят нам продержаться какое-то время, но в любом случае нам придется искать спонсоров”, - признался Дмитрий Дьяков. Наряду с этим он заявил, что для него было сюрпризом отсутствие имени Плахотнюка в финансовых отчётах.

Ранее уже сообщалось, что паника и внутренние распри в рядах бывшей правящей Демпартии не позволили созвать запланированный на 20 июля чрезвычайный съезд ДПМ, на котором должно было быть избрано новое партийное руководство. В результате съезд был перенесен на 7 сентября.