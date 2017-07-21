МВФ не велит: Чубашенко объяснил, почему ACUM и ПСРМ отказываются от своих предвыборных обещаний ...

Отказ от отмены “закона о миллиарде” и повышение налогов – первые доказательства того, что идеальная колониальная администрация в лице правительства Майи Санду будет и дальше беспрекословно выполнять всё, что ей скажут “партнёры по развитию”.

По мнению бывшего вице-председателя “Нашей Партии” Дмитрия Чубашенко, причина отказа представителей ПСРМ и ACUM от своих предвыборных обещаний кроется в указаниях, поступающих от Международного валютного фонда.

“Если не считать хаотичных отставок старорежимных злодеев и дележку их освободившихся кресел представителями новой власти, то первыми существенными решениями этой власти стали возобновление внешних займов и повышение налогов. Типичная монетаристская политика, которую мы наблюдаем после окончательной победы либеральной демократии в 2009 году.

Когда люди удивленно спрашивают, почему коалиция ACUM-ПСРМ не отменяет закон о перекладывании выплаты украденного кучкой мошенников миллиарда на плечи всех налогоплательщиков путем перевода украденного в долговые облигации государства, при том, что все оба участника правящей коалиции обещали этот закон отменить, объяснение их, казалось бы, неестественного отказа от своих предвыборных обязательств очень простое и логичное: им не разрешает это сделать Международный валютный фонд”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Для фонда, который всегда стоит на защите интересов “богатеньких”, такие действия совершенно естественны, считает он.

“После "кражи века" именно МВФ настоял на ликвидации обанкроченных банков и замазывании образовавшейся в резервах НБМ миллиардной дыры путем перевода украденного в госдолг, то есть в долг бюджета, то есть в долг всех налогоплательщиков. Эти меры объяснялись необходимостью "сохранения финансовой и банковской стабильности". Для МВФ, который всегда стоит на защите интересов богатеньких, прежде всего, финансового капитала, и в частности, банкиров, такое поведение совершенно естественно. Так же как сейчас для МВФ совершенно органично не разрешать новой власти отменять этот закон, заставлять ее отменять налоговые льготы и повышать налоги с целью пополнения бюджета. Другим источником его исполнения являются внешний займы. Кто-то почему-то употребляет такие глупые выражения, как "помощь МВФ". Это не помощь, это займы, которые нужно возвращать с процентами.

В истории Молдовы было два периода, когда ее власти не получали денег от МВФ. При президенте Воронине правительство и НБМ сами отказались от внешних займов, и это было одной из глубинных причин, почему ту власть снесли в 2009 году. При Плахотнюке сами западные финансовые учреждения прекратили сотрудничество с кишиневской властью, потому что она зарвалась, ставя свои мафиозные схемы выше рекомендаций "внешних партнеров". И это тоже была одна из причин скоропостижной эвакуации обнаглевшего "суверенного гангстера" этими партнерами”, - напоминает политик. По его мнению Нацбанк Молдовы давно превращён в “филиал международных финансовых организаций, которые управляют джойстиком местными клерками”, и правительство Санду – это как раз классический пример такой колониальной администрации.

“Правительство Майи Санду - это идеальная колониальная администрация, послушная и сервильная, которая уже делает, и будет делать дальше все, что ей говорят "партнеры по развитию". Отказ от отмены "закона о миллиарде" и повышение налогов - первые тому доказательства.

В словосочетании "Национальный банк Молдовы" ни одно слово не соответствует действительности. Это не национальный, и не банк, и не Молдовы, а просто филиал международных финансовых организаций, которые управляют джойстиком местными клерками. Сама Майя Санду как была, так, по сути, и осталась чиновницей Всемирного банка. Ее мантры про "функциональные институты" - это любимая либеральная песня внешних партнеров.

Очень многие граждане Молдовы, особенно, из тех, что выступают за "европейскую интеграцию", убеждены, что ничего плохого в такой системе внешнего управления нет, что это, в любом случае, лучше, чем очередная бандитская власть местных, тупых и жадных, держиморд. Отсюда и постоянные попытки позвать на управление в Кишинев каких-то варягов. Это право наших сограждан - так думать. Разумеется, можно жить и при колониальной администрации. Но нужно понимать, что это именно колониальная администрация, а не полноценное правительство суверенного государства. Если же кто-то этого понимать не хочет или не может, он не поймет ничего в происходящем в Молдове”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.