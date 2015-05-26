Врио примара пообещал, что оперативные заседания вновь будут публичными ...

На фоне давления гражданского общества временно исполняющий обязанности мэра Кишинева Адриан Талмач решил открыть доступ прессе и активистам на оперативные заседания муниципалитета.

Он пообещал, что первое после перерыва публичное заседание состоится уже в понедельник, 29 июля, передает ZdG.

Заявление было сделано в ходе акции протеста, организованной в среду гражданскими активистами перед зданием столичной примарии.

“Мэрия Кишинева никогда не ограничивала доступ прессы в здание и на заседания, временное исключение было сделано для выяснения более детальных проблем в муниципии Кишинэу, это проводилось при закрытых дверях. Результаты этих встреч представлены в пресс-релизах”, - сказал в беседе с протестующими врио градоначальника.

Адриан Талмач временно занял должность генерального примара Кишинёва с 8 июля, сменив на этом посту отстранённого 4 июля Руслана Кодряну.