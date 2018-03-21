Шесть человек ранены в результате взрыва гранаты в Каларашском районе
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Происшествие имело место в полдень, в селе Хирова, Каларашского района.
Согласно официальным данным полиции, взорвал гранату 57-летний мужчина, который в результате подрыва гранаты был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается, как тяжелое. Кроме него пострадали еще пять человек.
Полиция пока не сообщала деталей происшествия.
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