Шесть человек ранены в результате взрыва гранаты в Каларашском районе ...

Согласно официальным данным полиции, взорвал гранату 57-летний мужчина, который в результате подрыва гранаты был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается, как тяжелое. Кроме него пострадали еще пять человек.

Полиция пока не сообщала деталей происшествия.