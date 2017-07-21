Правительство затягивает формирование Конституционного суда
|
Обещание занимающего должность президента Игоря Додона о созыве нового состава Конституционного суда к 29 июля было проигнорировано правительством.
В среду, правительственная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда допустила к конкурсу 13 претендентов, отклонив 10 заявок.
Отбор кандидатов на должность судей Конституционного суда состоится лишь 6 августа.
В отсутствие Суда, в частности, не могут быть утверждены мандаты депутатов вместо подавших в отставку избранников, а также не могут быть организованы перевыборы одномандатных округах, в которых были избраны ушедшие в правительство Майя Санду, Андрей Нэстасе и сложивший мандат Виорел Мельник.
Далее в конкурсе будут участвовать следующие кандидаты:
- Мария Струля
- Александр Постика
- Николае Рошка
- Михаил Корж
- Дорин Чимил
- Эдуард Сербенко
- Андрей Гуштюк
- Владимир Гросу
- Люба Шова
- Андрей Гроза
- Михаил Буруянэ
- Думитру Павел
- Галина Бостан
Согласно закону, Конституционный суд формируется из 6 судей, по двое от парламента, правительства и Высшего совета магистратуры.
Неделей ранее, занимающий должность президента Игорь Додон заявил в эфире одного из телеканалов, что Суд будет сформирован ко Дню Конституции, который отмечается 29 июля.
В Молдове нет Конституционного суда после того, как 26 июня под давлением общественного мнения весь состав Конституционного суда подал в отставку, будучи раскритикованным за свои незаконные решения в угоду бывшей правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.
|