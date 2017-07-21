Правительство затягивает формирование Конституционного суда ...

Обещание занимающего должность президента Игоря Додона о созыве нового состава Конституционного суда к 29 июля было проигнорировано правительством.

В среду, правительственная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда допустила к конкурсу 13 претендентов, отклонив 10 заявок.

Отбор кандидатов на должность судей Конституционного суда состоится лишь 6 августа.

В отсутствие Суда, в частности, не могут быть утверждены мандаты депутатов вместо подавших в отставку избранников, а также не могут быть организованы перевыборы одномандатных округах, в которых были избраны ушедшие в правительство Майя Санду, Андрей Нэстасе и сложивший мандат Виорел Мельник.

Далее в конкурсе будут участвовать следующие кандидаты:

Мария Струля Александр Постика Николае Рошка Михаил Корж Дорин Чимил Эдуард Сербенко Андрей Гуштюк Владимир Гросу Люба Шова Андрей Гроза Михаил Буруянэ Думитру Павел Галина Бостан

Согласно закону, Конституционный суд формируется из 6 судей, по двое от парламента, правительства и Высшего совета магистратуры.

Неделей ранее, занимающий должность президента Игорь Додон заявил в эфире одного из телеканалов, что Суд будет сформирован ко Дню Конституции, который отмечается 29 июля.

В Молдове нет Конституционного суда после того, как 26 июня под давлением общественного мнения весь состав Конституционного суда подал в отставку, будучи раскритикованным за свои незаконные решения в угоду бывшей правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.