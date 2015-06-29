Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц ...

Об этом Усатый объявил на встрече со своим партийным активом в Бельцах, уточнив, что Григоришин уже согласился взять его в советники с 1 августа.

Усатый сообщил, что таким образом помочь Григоришину в решении городских проблем.

В 2015 году Ренато Усатый победил на выборах мэра в Бельцах с рекордным для второго по значимости города Молдовы – 72,46% голосов избирателей.