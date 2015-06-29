МЕНЮ
Twitter
﻿ 109
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:43  

Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц

17:03  

Правительство затягивает формирование Конституционного суда

16:41  

Шесть человек ранены в результате взрыва гранаты в Каларашском районе

14:38  

Врио примара пообещал, что оперативные заседания вновь будут публичными

13:28  

МВФ не велит: Чубашенко объяснил, почему ACUM и ПСРМ отказываются от своих предвыборных обещаний

11:38  

После бегства Плахотнюка Демпартия вынуждена искать спонсоров
все новости

Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц

Опубликовано : 24 июль 2019 г. 17:43 | Просмотров: 1700 | Категория: Власть

Лидер "Нашей партии", бывший мэр Бельц Ренато Усатый станет советником ныне действующего мэра Бельц Николая Григоришина.

Об этом Усатый объявил на встрече со своим партийным активом в Бельцах, уточнив, что Григоришин уже согласился взять его в советники с 1 августа.

Усатый сообщил, что таким образом помочь Григоришину в решении городских проблем.

В 2015 году Ренато Усатый победил на выборах мэра в Бельцах с рекордным для второго по значимости города Молдовы – 72,46% голосов избирателей.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц

Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц ...

Просмотров: 1732
Правительство затягивает формирование Конституционного суда

Правительство затягивает формирование Конституционного суда ...

Просмотров: 277
Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям

Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям ...

Просмотров: 2049
Гражданская люстрация: Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду

Гражданская люстрация: Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду ...

Просмотров: 2349
Кабмин собрался ранним утром на десятиминутное заседание

Кабмин собрался ранним утром на десятиминутное заседание ...

Просмотров: 979
Священник-живодер является пропагандистом медиа-холдинга Додона и спонсором Додона на выборах

Священник-живодер является пропагандистом медиа-холдинга Додона и спонсором Додона на выборах ...

Просмотров: 10176
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13612
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39555
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 37276
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15132
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115254
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 104563
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44181
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 37336
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 37102
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36910
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35218
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34301
ВЛАСТЬ
Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц

Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц

17:03  Правительство затягивает формирование Конституционного суда
10:48  Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям
23.07.2019  Гражданская люстрация: Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду
ЛЮДИ
Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
19.07.2019  Незаконно осужденный бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден из-под ареста
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой

Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой

19.07.2019  ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация об аресте брата бывшего генпрокурора оказалась недостоверной
18.07.2019  Как Плахотнюк организовывал необходимые ему показания уголовных авторитетов
16.07.2019  В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (177)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker