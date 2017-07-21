Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток ...

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был приговорен московским судом к 30 суткам ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Решение было вынесено поздно вечером в среду Симоновским районным суд Москвы.

Оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный намеревался 27 июля провести акцию в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу.

Сам Навальный сообщил в своем Twitter, что это "был лучший суд из тех, в которых ему пришлось участвовать". К примеру, в качестве доказательства вины оппозиционного политика полиция приложила видео, но на нем оказалось не выступление Навального на согласованном митинге на проспекте Сахарова, где он призвал всех собравшихся 27 июля прийти на акцию к мэрии Москвы, если Мосгоризбирком не зарегистрирует оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а момент утреннего задержания политика.

После вынесения приговора Навальный выступил с призывом принять активное участие в акции 27 июля.

Алексей Навальный был задержан рано утром 24 июля, когда он вышел на пробежку. По словам оппозиционера, задержание проводили сотрудники ОМОНа. Новое задержание последовало вслед за тем, как политик отбыл административный арест в 10 суток, который ему назначили за участие в несанкционированной акции 12 июня.