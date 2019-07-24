В России задержано молдавское судно с украинским экипажем ...

Судно под молдавским флагом с 14 гражданами Украины на борту было задержано во вторник в российском порту Ейск.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на информацию Российского профессионального союза моряков, судно Lizori (под флагом Молдовы) было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности составляет $11,23 тыс.

По словам инспектора Международной федерации транспортных рабочих в России Ольги Ананьиной, трое членов экипажа были отправлены на родину сразу же 23 июля. Вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

По данным на сайте "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе и имеет лицензию Минтранса Украины.