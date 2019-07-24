Петренко: Плахотнюк плачет от смеха – двое судей КС уже у него в кармане
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Подконтрольные беглому олигарху и экс-председателю Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюка постепенно просачиваются во вновь формируемые, якобы “деолигархизированные” структуры власти.
Экс-депутат парламента, лидер “Партии европейских левых” Григорий Петренко прокомментировал допуск к конкурсу на пост судьи КС двух персонажей, которые годами самоотверженно работали на преступный режим.
“Если Николае Ешану и Владимир Гросу на самом деле отобраны парламентской комиссией для выдвижения в качестве кандидатов на должность судей Конституционного Суда, тогда дела у этой коалиции совсем плохи.
Николае Ешану - верный холуй опг ДПМ на протяжении многих лет. Мы его очень хорошо знаем и помним по работе в качестве представителя Правительства в Парламенте, замминистра, а потом и госсекретаря Минюста.
Владимир Гроссу - бывший замминистра, министр Юстиции в предыдущих правительствах. Изначально стал агентом правительства при ЕСПЧ благодаря Виталию Пырлогу. Эта связка сохраняется и по сей день. Кто такой Пырлог, объяснять не стоит.
Думаю, Плахотнюк сейчас плачет от смеха. Два члена Конституционного Суда уже в кармане.
P.S. В срочном порядке нужен закон о люстрации. Иначе все эти незаменимые «профессионалы», стоявшие на службе у Плх, опять захватят ключевые структуры власти”, - написал Григорий Петренко в своей публикации в соцсети.
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