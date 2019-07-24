МЕНЮ
Twitter
﻿ 132
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:41  

Войска карабинеров вновь реорганизуют

11:15  

Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть

10:42  

Петренко: Плахотнюк плачет от смеха – двое судей КС уже у него в кармане

00:17  

В России задержано молдавское судно с украинским экипажем

24.07.2019  

Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток

24.07.2019  

Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц
все новости

Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть

Опубликовано : 25 июль 2019 г. 11:15 | Просмотров: 418 | Категория: Власть

Генеральная прокуратура отказалась начинать уголовное преследование по факту узурпации власти беглым олигархом и экс-председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Прокуроры проверили запрос, направленный главой МВД Андреем Нэстасе в июне, и постановили, что “узурпации государственной власти не было”, передает Unimedia.

«Это решение было принято в результате фактического анализа, оценки представленных доказательств, исходя из правовых соображений», говорится в опубликованном ведомством пресс-релизе. Сообщается также, что автор запроса проинформирован о денонсации в установленном законом порядке, а также получил разъяснения о порядке и сроках оспаривания.

Комментируя это решение, Нэстасе напомнил исполняющему обязанности генпрокурора Игорю Попа, что постановление парламента об узурпации власти по-прежнему в силе, и что правящая коалиция намерена твёрдо его придерживаться. Глава МВД также отметил, что даже Генеральная прокуратура не сможет воспрепятствовать установлению истины и раскрытию преступлений, совершённых режимом Плахотнюка.

Напомним, 20 июня в Генпрокуратура был зарегистрирован запрос Андрея Нэстасе, который потребовал снять с беглого олигарха Плахотнюка парламентский иммунитет и привлечь его к уголовной ответственности за узурпацию власти, а так же отстранить от должностей и привлечь к ответственности судей Конституционного суда. В документе министр отметил, что своими противозаконными решениями 7-9 июня 2019 года судьи КС способствовали удержанию у власти олигарха Плахотнюка и подконтрольного ему правительства Филипа. 


Метки к статье: Андрей Нэстасе, Плахотнюк, узурпация власти, Генеральная прокуратура

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть

Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть ...

Просмотров: 447
Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц

Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц ...

Просмотров: 7597
Правительство затягивает формирование Конституционного суда

Правительство затягивает формирование Конституционного суда ...

Просмотров: 490
Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям

Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям ...

Просмотров: 2524
Гражданская люстрация: Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду

Гражданская люстрация: Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду ...

Просмотров: 5430
Кабмин собрался ранним утром на десятиминутное заседание

Кабмин собрался ранним утром на десятиминутное заседание ...

Просмотров: 1075
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13629
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39581
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 37303
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15152
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115260
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 104580
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44188
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 37367
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 37146
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36917
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35225
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34306
ВЛАСТЬ
Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть

Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть

24.07.2019  Ренато Усатый объявил, какую должность он займет в мэрии Бельц
24.07.2019  Правительство затягивает формирование Конституционного суда
24.07.2019  Примары партии Плахотнюка предложили свои услуги другим партиям
ЛЮДИ
Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
19.07.2019  Незаконно осужденный бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден из-под ареста
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой

Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой

19.07.2019  ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация об аресте брата бывшего генпрокурора оказалась недостоверной
18.07.2019  Как Плахотнюк организовывал необходимые ему показания уголовных авторитетов
16.07.2019  В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (182)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker