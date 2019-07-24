Прокуратура постановила, что Плахотнюк не узурпировал власть ...

Прокуроры проверили запрос, направленный главой МВД Андреем Нэстасе в июне, и постановили, что “узурпации государственной власти не было”, передает Unimedia.

«Это решение было принято в результате фактического анализа, оценки представленных доказательств, исходя из правовых соображений», говорится в опубликованном ведомством пресс-релизе. Сообщается также, что автор запроса проинформирован о денонсации в установленном законом порядке, а также получил разъяснения о порядке и сроках оспаривания.

Комментируя это решение, Нэстасе напомнил исполняющему обязанности генпрокурора Игорю Попа, что постановление парламента об узурпации власти по-прежнему в силе, и что правящая коалиция намерена твёрдо его придерживаться. Глава МВД также отметил, что даже Генеральная прокуратура не сможет воспрепятствовать установлению истины и раскрытию преступлений, совершённых режимом Плахотнюка.

Напомним, 20 июня в Генпрокуратура был зарегистрирован запрос Андрея Нэстасе, который потребовал снять с беглого олигарха Плахотнюка парламентский иммунитет и привлечь его к уголовной ответственности за узурпацию власти, а так же отстранить от должностей и привлечь к ответственности судей Конституционного суда. В документе министр отметил, что своими противозаконными решениями 7-9 июня 2019 года судьи КС способствовали удержанию у власти олигарха Плахотнюка и подконтрольного ему правительства Филипа.