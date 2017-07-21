Войска карабинеров вновь реорганизуют ...

В частности, учреждение будет преобразовано в Главную инспекцию карабинеров под юрисдикцией Министерства внутренних дел. Глава Генштаба будет назначаться правительством по предложению главы МВД, сроком на пять лет. Согласно документу, в мирное время Главной инспекции карабинеров предписано выполнять обязанности полиции, а во время военного или осадного положения ведомство наделяется полномочиями Вооружённых сил.

В соответствии с утвержденным правительством положением, инспекция призвана защищать основные права и свободы человека, выполняя обязанности по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка, предупреждать и выявлять правонарушения и преступления, охранять особо важные объекты, предотвращать и бороться с терроризмом, обеспечивать правопорядок во время чрезвычайного, осадного или военного положения, информирует Moldpres.