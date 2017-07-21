Депутаты потребовали открыть уголовное дело в отношении Юрия Лянкэ ...

Соответствующее решение было принято в ходе заседания в четверг. Об этом сообщил глава комиссии Александр Слусарь. По его словам, депутаты ходатайствуют о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, занимавших руководящие посты в период, когда происходило ограбление банковской системы, в том числе тогдашнего премьер-министра Юрия Лянкэ.

Напомним, что парламентская комиссия по расследованию “кражи миллиарда”, была сформирована в начале июня 2019 года, с приходом новой власти. В настоящее время в её состав входят представители ПСРМ Владимир Головатюк, Адриан Лебединский и Владимир Цуркан и представители блока ACUM Александр Слусарь, Дмитрий Алайба и Лилиан Карп.