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Депутаты решили отдохнуть на фоне борьбы за освобождение государства

Опубликовано : 25 июль 2019 г. 15:51 | Просмотров: 378 | Категория: Власть

Парламент, объявивший в июне о том, что в Молдове государство захвачено, а одной из основных задач является его освобождение от захвативших все структуры власти узурпаторов, ушел на каникулы.

В четверг, председатель парламента Зинаида Гречаный подписала постановление, согласно которому парламент уходит на каникулы с 1 августа.

Согласно документу, отпуск депутатов продлится до 2 сентября.

Примечательно, что за полтора месяца своей деятельности после отречения от власти Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, депутатам так и не удалось утвердить практически ни одной инициативы по изменению ситуации, например, в судах или в прокуратуре.


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