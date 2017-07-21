Депутаты решили отдохнуть на фоне борьбы за освобождение государства ...

Парламент, объявивший в июне о том, что в Молдове государство захвачено, а одной из основных задач является его освобождение от захвативших все структуры власти узурпаторов, ушел на каникулы.

В четверг, председатель парламента Зинаида Гречаный подписала постановление, согласно которому парламент уходит на каникулы с 1 августа.

Согласно документу, отпуск депутатов продлится до 2 сентября.

Примечательно, что за полтора месяца своей деятельности после отречения от власти Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, депутатам так и не удалось утвердить практически ни одной инициативы по изменению ситуации, например, в судах или в прокуратуре.