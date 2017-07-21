В Одесской области задержан российский танкер ...

Как сообщает Служба безопасности Украины, танкер принимал участие в блокировании украинских кораблей и захвате военнослужащих в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украинская сторона называет эти действия “актом российской военной агрессии”.

На судне проведён обыск, экипаж опрошен, изъяты документы. По информации украинских пограничников, танкер под названием "Nika Spirit" зашел под российским флагом в порт Измаил в Одесской области и был идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который ранее использовался для перекрытия Керченского пролива, сообщает BBC.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что задержание танкера является незаконным и назвала произошедшее “морским пиратством”.

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский военный буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. Все находившиеся на украинских кораблях моряки были арестованы российскими властями и находятся сейчас в московском СИЗО «Лефортово». Украинских военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы. 24 человека до сих пор находятся под стражей в России, все они объявили себя военнопленными.