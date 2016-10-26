В Бельцах представители Додона утвердили в должности ставленника партии Плахотнюка ...

Муниципальные советники от Демпартии и Партии социалистов продолжат совместно голосовать за проворовавшихся чиновников Демпартии.

Ранее уволенный по обвинению в бесхозяйственности и растратах публичной собственности ставленник Демпартии Сергей Пчела был утвержден в должности директора бельцкого муниципального предприятия ДРСУ.

Об этом сообщил в соцсетях мэр Бельц Николай Григоришин.

"С перевесом в один голос протеже демократов гражданин Пчела Сергей на заседании муниципального совета в четверг был утвержден директором муниципального предприятия ДРСУ. Решающий голос подала советник от Партии социалистов Лилия Гуцул. Странная борьба с мафией и так называемая деолигархизация в исполнении ПСРМ продолжается", - написал Григоришин.

Пчела, в частности, известен тем, что был использован Демпартией Владимира Плахотнюка с целью клеветы в адрес бывшего мэра Бельц Ренато Усатого. Взамен, он получил протекци со стороны бывшего вице-спикера парламента Владимира Витюка и представителя Госканцелярии в Бельцах Октавиана Маху.