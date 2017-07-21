Мужа российской певицы Жасмин объявили в розыск
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Основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, депутата Илана Шора объявили в национальный розыск, спустя полтора месяца после того, как он незаконно покинул Молдову.
Как сообщает издание Newsmaker, решение принято Кагульской Апелляционной палатой, удовлетворившей ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора.
До сих пор, Шор находился под судебным контролем, однако при попустительстве Пограничной полиции МВД в середине июне он незаконно покинул территорию Молдовы.
Предположительно, он находится в Израиле.
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