'Независимый' депутат от Плахотнюка переходит в команду Майи Санду ...

Ставший депутатом по Кагульскому одномандатному округу Ион Гроза будет работать в команде PAS по Кагульскому району.

Об этом агентству OMEGA сообщил местный избранник одного из сел Кагульского района, уточнив, что решение об этом было принято еще в минувшую субботу и озвучено местному активу PAS председателем парламентской фракции партии Игорем Гросу.

"Местный актив партии воспринял это решение из Кишинева без особого энтузиазма. Гроза на наших глазах прямо сотрудничал с партией Плахотнюка, его предвыборную кампанию практически напрямую финансировал депутат Владимир Андронаки, а сейчас нам его дают "в усиление" перед местными выборами, как сторонника новой власти", - возмущенно заявил собеседник агентства.

Другой активист PAS сообщил агентству, что на первом этапе, до местных выборов, Ион Гроза не будет объявлять о переходе в Блок ACUM, а его задачей будет всяческая поддержка деятельности местных структур PAS и Платформы DA в Кагульском районе.

До своего избрания "независимым" депутатом Ион Гроза был председателем Кагульского района. 10 июля2015 года он стал председателем района, будучи избранным в эту должность 18-ью советниками от ДПМ, ЛП и ЛДПМ. В ходе проведенных в феврале парламентских выборов было известно, что Гроза поддерживается Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка, а ответственным за его прохождение в парламент был назначен один из доверенных лиц Плахотнюка - Владимир Андронаки.

12 июня, Гроза отказался подписывать заявление советников Кагульскго районного совета о поддержке новой власти.

Лидеры PAS пока ничего не сообщали о кооптации депутата Ионя Гроза в команду Блока ACUM.