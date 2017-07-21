Болбочану: Компанию Kroll пригласили для помощи в сокрытии украденного миллиарда ...

Пока международные финансовые детективы вели длительное расследование “кражи миллиарда”, у бенефициаров было достаточно времени на то, чтобы скрыть награбленное и спрятать концы в воду.

Об этом в эфире программы на телеканале TV8 заявил бывший депутат Юрий Болбочану, попавший под репрессии режима Плахотнюка.

“Никого не интересовал отчёт Kroll. Государственные органы Молдовы обладали всей информацией о краже миллиарда. Рапорт был заказан для оттягивания времени, пока украденные деньги пройдут через разные банки, поменяют несколько владельцев, чтобы скрыть эти деньги и замести следы”, - сказал Болбочану. В этой связи, по его убеждению, Молдове не удастся вернуть из украденного миллиарда “ни одного бануца”.

Напомним, Юрий Болбочану покинул ряды Демократической партии и её парламентскую фракцию в марте 2014 года, объяснив своё решение тем, что разочаровался в политике. В марте 2017 года он был арестован после обысков в его доме в рамках уголовного дела, инициированного летом 2016 г. «за измену Родины» и «шпионаж». По словам прокуроров, экс-депутат якобы был завербован иностранным спецслужбами и был пойман с поличным во время передачи шпиону информации секретного характера. В марте 2018 года он получил 14-летний тюремный срок, однако в июне 2019 дело было отправлено на пересмотр, и Болбочану вышел на свободу с подпиской о невыезде.