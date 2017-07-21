Шор назвал решение Апелляционной палаты угрозами в свой адрес ...

Решение Апелляционной палаты, вынесенное в ответ на вполне справедливое требование общества разыскать и отправить в тюрьму осуждённого в деле о краже миллиарда, он назвал “угрозами в адрес себя и своих близких”.

Беглый мэр Оргеева опубликовал на своей официальной странице в фейсбуке гневное видеообращение.

Господин Шор предстал перед публикой подтянутым и отлично загоревшим и – по уже сложившейся традиции – на фоне белой стены в некоем гулком помещении. Свою 12-минутную речь он посвятил разбору действий новой власти и беспощадной критике их каждого шага, а также восхвалению своей персоны и своей партии. В заключение Илан Шор пообещал “бороться до последней капли крови” и “победить ради народа Молдовы”.

У некоторых зрителей сложилось ощущение, будто беглый депутат живёт в какой-то параллельной реальности, о чем они не преминули сообщить в комментариях.

25 июля Основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, депутата Илана Шора объявили в национальный розыск, спустя полтора месяца после того, как он незаконно покинул Молдову. Решение принято Кагульской Апелляционной палатой, удовлетворившей ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора. До сих пор, Шор находился под судебным контролем, однако при попустительстве Пограничной полиции МВД в середине июне он незаконно покинул территорию Молдовы. Предположительно, он находится в Израиле.