В США после 16-летнего моратория возобновляется смертная казнь ...

Об этом сообщается в пресс-релизе, распространённом 25 июля Министерством юстиции США. Отмечается, что уже подготовлено пять соответствующих приговоров, с 9 декабря их начнут приводить в исполнение.

По данным The Washington Post, последняя казнь на федеральном уровне была проведена в стране в 2003 году. После этого в течение 16 лет действовал негласный мораторий, причиной которого стали несогласованные правила проведения смертельных инъекций. Ранее для этого использовалась смесь из трёх препаратов, теперь же их заменят на один – пентобарбитал.

Несмотря на мораторий, смертную казнь продолжали применять в некоторых американских штатах, где такая мера допускается местным законодательством.