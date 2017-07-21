МЕНЮ
Twitter
﻿ 80
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:07  

Не время отдыхать! Бизнесмен призывает на протест против парламентских каникул

12:35  

Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку`

11:38  

В США после 16-летнего моратория возобновляется смертная казнь

11:14  

Шор назвал решение Апелляционной палаты угрозами в свой адрес

10:44  

Болбочану: Компанию Kroll пригласили для помощи в сокрытии украденного миллиарда

10:02  

'Независимый' депутат от Плахотнюка переходит в команду Майи Санду
все новости

Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку`

Опубликовано : 26 июль 2019 г. 12:35 | Просмотров: 673 | Категория: Аналитика сети

Занимающий должность президента Игорь Додон фактически свёл на нет переговоры молдавского правительства с Международным валютным фондом, открыто указав на некомпетентность кабмина Майи Санду.

Такого мнения придерживается бывший вице-председатель “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко. В своей заметке в соцсети он прокомментировал дезавуирующее заявление Додона, который сказал следующее:

"Представители бизнес-ассоциаций довели до моего сведения их озабоченность по поводу некоторых мер налоговой политики, анонсированных недавно Министерством финансов в контексте сотрудничества с МВФ. Поскольку одним из приоритетов моей деятельности является поддержка деловых кругов и повышение конкурентоспособности национальной экономики, я договорился с руководством Правительства и Парламента о том, что данные меры не будут одобрены в ходе работы этой сессии Парламента... Я призвал Правительство повторно обсудить с этим финансовым учреждением некоторые условия, включенные в программу".

По мнению Чубашенко, в контексте устроенной Додоном молдавскому правительству “публичной порки”, гражданам стоило бы задать ему и наболевший вопрос об отмене закона “о возврате краденного миллиарда”.

“Додон дезавуировал договоренности правительства с МВФ, открыто указав на некомпетентность кабинета Санду, который не поддерживает деловые круги и не повышает конкурентоспособность национальной экономики, отменяя, по требованию МВФ, ряд льгот для бизнеса и наемных работников, и повышая налоги без консультаций с бизнес-ассоциациями и профсоюзами.

Было бы логично, чтобы в контексте публичной порки, устроенной Додоном правительству, граждане поинтересовались у президента: а запрет МВФ на отмену закона, согласно которому возврат украденного в банках при старой власти миллиарда был переложен на плечи всех граждан Молдовы - этот запрет тоже будет преодолен в ходе новых переговоров с МВФ? Ведь и ПСРМ, и ACUM обещали отменить этот "закон о миллиарде", принятый старой властью, кстати, также под нажимом МВФ? Или в этом вопросе вето МВФ непреодолимо?” – задается вопросами Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Игорь Додон, Майя Санду, Международный валютный фонд, повышение налогов, давление на бизнес, кража миллиарда

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку`

Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку` ...

Просмотров: 555
Петренко: Плахотнюк плачет от смеха – двое судей КС уже у него в кармане

Петренко: Плахотнюк плачет от смеха – двое судей КС уже у него в кармане ...

Просмотров: 12546
МВФ не велит: Чубашенко объяснил, почему ACUM и ПСРМ отказываются от своих предвыборных обещаний

МВФ не велит: Чубашенко объяснил, почему ACUM и ПСРМ отказываются от своих предвыборных обещаний ...

Просмотров: 3073
Демпартия встречает `сороковины` Плахотнюка в состоянии полураспада

Демпартия встречает `сороковины` Плахотнюка в состоянии полураспада ...

Просмотров: 10806
Чубашенко: Санду продолжает `курс на евродемагогию`

Чубашенко: Санду продолжает `курс на евродемагогию` ...

Просмотров: 1004
Подаст ли в отставку `харунжен` из Академии наук – Ион Тигиняну?

Подаст ли в отставку `харунжен` из Академии наук – Ион Тигиняну? ...

Просмотров: 1242
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13655
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39625
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 37342
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15181
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115279
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 104603
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44202
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 37403
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 37307
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36942
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35237
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34315
ВЛАСТЬ
Болбочану: Компанию Kroll пригласили для помощи в сокрытии украденного миллиарда

Болбочану: Компанию Kroll пригласили для помощи в сокрытии украденного миллиарда

10:02  'Независимый' депутат от Плахотнюка переходит в команду Майи Санду
25.07.2019  В Бельцах представители Додона утвердили в должности ставленника партии Плахотнюка
ЛЮДИ
Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
19.07.2019  Незаконно осужденный бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден из-под ареста
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

22.07.2019  Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой
19.07.2019  ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация об аресте брата бывшего генпрокурора оказалась недостоверной
18.07.2019  Как Плахотнюк организовывал необходимые ему показания уголовных авторитетов



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (193)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker