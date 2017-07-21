Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку` ...

Такого мнения придерживается бывший вице-председатель “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко. В своей заметке в соцсети он прокомментировал дезавуирующее заявление Додона, который сказал следующее:

"Представители бизнес-ассоциаций довели до моего сведения их озабоченность по поводу некоторых мер налоговой политики, анонсированных недавно Министерством финансов в контексте сотрудничества с МВФ. Поскольку одним из приоритетов моей деятельности является поддержка деловых кругов и повышение конкурентоспособности национальной экономики, я договорился с руководством Правительства и Парламента о том, что данные меры не будут одобрены в ходе работы этой сессии Парламента... Я призвал Правительство повторно обсудить с этим финансовым учреждением некоторые условия, включенные в программу".

По мнению Чубашенко, в контексте устроенной Додоном молдавскому правительству “публичной порки”, гражданам стоило бы задать ему и наболевший вопрос об отмене закона “о возврате краденного миллиарда”.

“Додон дезавуировал договоренности правительства с МВФ, открыто указав на некомпетентность кабинета Санду, который не поддерживает деловые круги и не повышает конкурентоспособность национальной экономики, отменяя, по требованию МВФ, ряд льгот для бизнеса и наемных работников, и повышая налоги без консультаций с бизнес-ассоциациями и профсоюзами.

Было бы логично, чтобы в контексте публичной порки, устроенной Додоном правительству, граждане поинтересовались у президента: а запрет МВФ на отмену закона, согласно которому возврат украденного в банках при старой власти миллиарда был переложен на плечи всех граждан Молдовы - этот запрет тоже будет преодолен в ходе новых переговоров с МВФ? Ведь и ПСРМ, и ACUM обещали отменить этот "закон о миллиарде", принятый старой властью, кстати, также под нажимом МВФ? Или в этом вопросе вето МВФ непреодолимо?” – задается вопросами Дмитрий Чубашенко.