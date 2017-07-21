Не время отдыхать! Бизнесмен призывает на протест против парламентских каникул ...

Бизнесмен предлагает потребовать соблюдения закона о захваченном государстве и отмены парламентских каникул. По словам Ешану, вместо отдыха депутатам следует активнее работать над выполнением декларации о захваченном государстве, поскольку “ олигархический режим Плахотнюка все еще находится в государственных учреждениях”. В случае бездействия со стороны властей он предлагает протестующим “перекрыть все выезды из страны”.

“Уважаемые депутаты, страна ждет от вас конкретных шагов. Поэтому я ожидаю всех 28 июля в 11:00 на Площади Великого Национального Собрания - давайте скажем “нет” коррупции и потребуем конкретных шагов от правительства», - говорит в своём видеообращении Валентин Ешану.

Напомним, парламент, объявивший в июне о том, что в Молдове государство захвачено, а одной из основных задач является его освобождение от захвативших все структуры власти узурпаторов, уходит на каникулы с 1 августа по 2 сентября. Соответствующее постановление подписала в четверг спикер парламента Зинаида Гречаная. За полтора месяца своей деятельности после отречения от власти Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, депутатам так и не удалось утвердить практически ни одной инициативы по изменению ситуации, например, в судах или в прокуратуре.

Предприниматель Валентин Ешану провёл два года под превентивным арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 29 июня он был освобождён под судебный контроль. Ешану утверждает, что уголовные дела на него были открыты по указанию вице-председателя Демпартии Андриана Канду, который захватил его бизнес.