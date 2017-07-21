Додон заменяет Плахотнюка в телеэфире ...

С 1 августа право вещания самого популярного российского телеканала "Первый" перейдет от структур беглого олигарха Владимира Плахотнюка к медиа-холдингу занимающего должность президента Игоря Додона.

Об этом сообщило издание Ziarul Național, уточнив, что теперь вещать "Первый" будет контролируемый Додоном телеканал AccentTV.

"Хотя контракт, подписанный Первым каналом с Prime TV Плахотнюка не истек, наши источники говорят, что повлияло политическое вмешательство Кремля, который потребовал расторжения контракта", - сообщает издание.

Очевидно, что посредством подобного контракта российские государственные структуры будут финансово поддерживать партийные структуры Додона, по той же схеме, по которой они поддерживали Демпартию Плахотнюка, когда ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет оставалась основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Сам телеканал AccentTV еще не сообщал о возможных изменениях в своей сетке вещания.

Сегодня, в контролируемый Додоном медиа-холдинг, кроме партийной газеты "Социалисты" входят телеканалы NTV-Moldova, AccentTV, газеты "Аргументы и Факты в Молдове", "Комсомольская правда в Молдове", электронные издания "Блокнот-Молдова", Actualități, "Голос", Вести.мд, noi.md.