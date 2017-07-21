В Молдове ликвидирована политическая полиция
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Глава МВД Андре Нэстасе подписал распоряжение о ликвидации Управления специальных операций Генерального инспектората полиции, задействованного в политических преследованиях оппонентов власти.
Нэстасе публично подписал распоряжение о ликвидации этого управления, известного еще и как "5-е управление".
"Для меня, как вице-премьера, недопустимо наличие политической полиции. Я распорядился о проведении следствия в "5-ом управлении", а выводы очень тяжелые. Управление является инструментом для прослушивания и слежки. С позволения Александра Жиздана и Александр Пынзаря 5-ое управление работало против народа, а за это не может быть прощения и оправдания", - заявил Нэстасе, подписывая распоряжение о ликвидации управления.
Как сообщил министр, только за последние полтора года сотрудники этого управления полиции провели почти 29 тысяч операций "по обработке персональных данных".
Ранее неоднократно сообщалось, что непосредственным куратором 5-го управления полиции являлся бывший зам.главы полиции Георгий Кавкалюк, ныне бежавши из Молдовы. Сотрудники этого подразделения полиции привлекались для устрашения и преследования неугодных режиму Демпатии олигарха Владимира Плахотнюка.
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