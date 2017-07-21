В Молдове ликвидирована политическая полиция ...

Нэстасе публично подписал распоряжение о ликвидации этого управления, известного еще и как "5-е управление".

"Для меня, как вице-премьера, недопустимо наличие политической полиции. Я распорядился о проведении следствия в "5-ом управлении", а выводы очень тяжелые. Управление является инструментом для прослушивания и слежки. С позволения Александра Жиздана и Александр Пынзаря 5-ое управление работало против народа, а за это не может быть прощения и оправдания", - заявил Нэстасе, подписывая распоряжение о ликвидации управления.

Как сообщил министр, только за последние полтора года сотрудники этого управления полиции провели почти 29 тысяч операций "по обработке персональных данных".

Ранее неоднократно сообщалось, что непосредственным куратором 5-го управления полиции являлся бывший зам.главы полиции Георгий Кавкалюк, ныне бежавши из Молдовы. Сотрудники этого подразделения полиции привлекались для устрашения и преследования неугодных режиму Демпатии олигарха Владимира Плахотнюка.